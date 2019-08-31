اختراق حساب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تعرض حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر والمشارك في تأسيسه للاختراق يوم الجمعة، حيث تم إرسال العديد من الرسائل العنصرية والمسيئة منه إلى أكثر من 4 مليون متابع.



وتضمنت التغريدات التي تم نشرها على حساب دورسي كلمات مثل "نازي ألمانيا لم يفعل شيئاً خطأ" و"هتلر بريء" بالإضافة إلى الزعم بوجود قنبلة في مقر الشركة.

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وألقت الشركة ومقرها سان فرانسيسكو باللائمة في هذا الاختراق على "الإشراف الأمني من مزود خدمة الإنترنت".

وقال فريق الاتصالات في تويتر في منشور: "سمح هذا لشخص بدون تفويض أن يكتب ويرسل تغريدات عبر رسالة نصية من رقم الهاتف".

واعترفت الشركة بالاختراق الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، عندما قالت إن حساب دورسي "تعرض للاختراق".

وبعد ساعتين، قال الفريق إن حساب الرئيس التنفيذي مؤمن كما قام الفريق بوقف الحساب الذي بدا أنه مسؤول عن الاختراق.