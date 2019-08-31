كل ما تريد معرفته عن اسهامات العالم المسلم جابر بن حيان في الكيمياء

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

سُمِّيَ علم الكيمياء باسم العالم الكيميائي المسلم جابر بن حيان؛ فقيل: "صنعة جابر"؛ وذلك لإسهاماته العديدة في هذا العلم فهو أوَّل من استخرج حامض الكبريتيك، وسمَّاه زيت الزاج، وأول من اكتشف الصود الكاوي، وأوَّل مَن استحضر ماء الذهب، ودرس خصائص مركبات الزئبق واستحضرها، وقد بلغت تصانيفه 232 كتابًا.

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يقول غوستاف لوبون عنه: "تتألَّف من كتب جابر موسوعة علمية تحتوي على خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء عند العرب في عصره، وتشتمل هذه الكتب على وصف كثير من المركَّبات الكيميائية التي لم تُذْكَر قبله، كماء الفضة (الحامض النتري) الذي لا نتصور علم الكيمياء بغيره".

ولقد تُرجمت كتب جابر بن حيان إلى اللاتينية، وظلَّت المرجع الأوفى للكيمياء لألف عام، وكانت مؤلَّفاته موضع دراسة مشاهير علماء الغرب، أمثال: كوب، وبرثولية، وكراوس، وهولميارد الذي أنصفه ووضعه في القمَّة.

ويقول المؤرخ العلمي سارتون عنه مندهشًا: "الكتب التي ألَّفها جابر بن حيان لا يمكن أن تكون من وضع رجل عاش في القرن الثاني للهجرة؛ لكثرتها ووفرة ما بها من معلومات".

ويقول هولميارد وهو الذي اهتم بأعمال جابر ومؤلَّفاته ومنهجه العلمي، حتى عكف على إبراز القيمة العلمية لعمله :" إنه عَرَف وأكَّد على أهمية التجريب بشكل أوضح من كل مَن سبقه من الكيميائيين".