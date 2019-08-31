"سوبارو" تكشف عن طرازات جديدة بمحركات أصغر

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تهدف شركة سوبارو اليابانية لتعزيز تواجدها بالسوق العالمي للسيارات من خلال خطة شرعت في تنفيذها بداية من النصف الثاني للعام الجاري بطرح طرازات جديدة لعدد من الموديلات منها Impreza الذي كشفت عنه رسميا مطلع الأسبوع المنقضي.

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ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات فإن الشركة اليابانية المصنعة للسيارات تستعد لطرح طرازات جديدة لثلاث موديلات أخرى، بحلول عام 2020 المقبل، للبيع بالأسواق.

وذكر الموقع الأمريكي أن الموديلات التي تهدف سوبارو لطرح أجيال جديدة منها هي موديل WRX، وموديل WRX STI، وموديل Levorg.

وحددت الشركة موعدا تقريبيا للكشف عن السيارات الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2020.

ورغم عدم ذكر شركة سوبارو أي تفاصيل تتعلق بالمواصفات المنتظرة للأجيال الجديدة فإن تقريرا نشره موقع BestCarWeb نقلا عن مصادره بشركة سوبارو، أفاد بأن الشركة اليابانية ستحرص على طرح موديل WRX، وموديل WRX STI، وموديل Levorg، بمحركات أصغر في الحجم أقل في نسب الانبعاثات الضارة، وبسعة 1.8 لتر، وتنتج قوة بمعدل متوسط 270 حصانا.