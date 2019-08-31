آبل تكشف رسميًا موعد إطلاق هاتفها المقبل "آيفون 11"

كتب - عاصم الأنصاري:
أعلنت شركة أبل الأمريكية عن موعد إطلاق هاتفها الذكي المقبل "آيفون 11"، ودعت الصحفيين من جميع أنحاء العالم لحضور الحدث الذي سيعقد في 10 سبتمبر المقبل، يمسرح ستيف جوبز في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
وبحسب"سكاي نيوز"، حملت الدعوة التي وجهتها "أبل" للحضور، عنوان "بالابتكار فقط"، مما يوحي ببعض التغييرات المرتقبة على المجموعة الجديدة من الأجهزة المختلفة التي ستطلقها الشركة.
ووفق ما ذكرت وكالة "بلومبرج"،عن مصادر مطلعة، تعتزم "أبل" الإعلان عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة، هي "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 آر"، خلال حدثها المنتظر. ويُرجح أن تُطرح تلك الهواتف للبيع خلال الشهر ذاته.
وتوقعت مصادر أن يتم خلال المؤتمر أيضًا الإعلان عن إطلاق الجيل الخامس من ساعة "أبل"، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل "هومبود 2" وتحديث لجهاز "أبل تي في".
كما أنه من المحتمل أن يتضمن مؤتمر "أبل" السنوي، تفاصيل تتعلق بأنظمة التشغيل الجديدة لمنتجات الشركة، سواء الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية.
جدير بالذكر أن حدث "أبل" سوف يُقام في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت جرينتش، والساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.
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