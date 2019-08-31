العراق: القبض على مجموعة "أعدمت" ضابطا عراقيا 2017

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

أعلنت القوات العراقية، السبت، أنها ألقت القبض على مجموعة من "داعش" خطفت ضابطا، في قضاء القائم غربي محافظة الانبار، وأعدمته عام 2017.

وذكر هيئة الحشد لشعبي (شيعية تتبع للحكومة) في بيان مساء الجمعة، أنه تم العثور على جثة الملازم أول أبو بكر السامرائي في قضاء القائم.

وأضاف البيان، أن "قوة مشتركة من الحشد نفذت عملية كشف الدلالة في صحراء الأنبار لانتشال جثة السامرائي بعد معلومات استخباراتية".

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وأوضح البيان، أن القوة "ألقت القبض على المجموعة الارهابية التي نفذت عملية القتل"

وكان تنظيم داعش نشر بعد شهر من عملية الاختطاف عام 2017 مقطع فيديو لأحد مسلحيه وهو ينحر الملازم أول أبوبكر أحمد السامرائي بعد خطفه.

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