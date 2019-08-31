ارتفاع ضحايا السيول في #السودان إلى 78 قتيلاً

الخليج - واس أعلن نائب مفوض العون الإنساني بالسودان، أحمد فضل الله سراج الدين، عن ارتفاع عدد ضحايا السيول في البلاد إلى 78 قتيلاً و89 مصاباً، وأوضح فى تصريح له اليوم، أن ولاية النيل الأبيض تعتبر من أكثر الولايات تضرراً من السيول والأمطار.

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