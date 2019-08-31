الان تتابع اختراق حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لوس أنجليس – الخليج 365
تعرض حساب جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر والمشارك في تأسيسه، للاختراق يوم الجمعة، حيث تم إرسال العديد من الرسائل العنصرية والمسيئة منه إلى أكثر من 4.2 مليون متابع.
وتضمنت التغريدات التي تم نشرها على حساب دورسي كلمات مثل “نازي ألمانيا لم يفعل شيء خطأ” و”هتلر بريء”، بالإضافة إلى الزعم بوجود قنبلة في مقر الشركة.
وألقت الشركة ومقرها سان فرانسيسكو باللائمة في هذا الاختراق على “الإشراف الأمني من مزود خدمة الإنترنت”.
وقال فريق الاتصالات في تويتر في منشور “سمح هذا لشخص بدون تفويض أن يكتب ويرسل تغريدات عبر رسالة نصية من رقم الهاتف”.
واعترفت الشركة بالاختراق الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة، عندما قالت إن حساب دورسي “تعرض للاختراق”.
وبعد ساعتين، قال الفريق إن حساب الرئيس التنفيذي مؤمن، كما قام الفريق بوقف الحساب الذي بدا أنه مسؤول عن الاختراق.
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