الان تتابع عريس يحضر حفل زفافه على متن دبابة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن – الخليج 365 فاجأ عريس آسيوي المدعوين إلى حفل زفافه حين حضر على متن دبابة عسكرية. Advertisements وقرر العريس جاز جونغير (25 عاماً) حضور حفل زفافه بطريقةٍ غير اعتيادية مستعيناً بدبابةٍ عسكريةٍ، ورافقه أسطول سيارات فارهة، منها سيارة لامبورغيني. وحضر حفل الزفاف الذي أقيم في صالة Bolton Excellency في مدينة بولتون الإنجليزية مجموعة من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أحد المقربين من العريس إنّ فعلته هذه هي تماشياً مع التقاليد الآسيوية التي تقضي بأن يحضر العريس وعائلته بمواكب للقاء العروس وعائلتها.

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