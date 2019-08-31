دببة تسرق نحالا تركيا بسبب حبها للعسل

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

بذل مربي نحل تركي قصارى جهده على مدار ثلاثة أعوام لإبعاد مجموعة دببة لصوص عن مناحله، لكن كل محاولاته باءت بالفشل؛ إذ اكتشف حبها الشديد للعسل، وتحديدا أغلى أنواعه.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن إبراهيم صدف، مهندس بمدينة طرابزون التركية، تعرض للسرقة على أيدي مجموعة دببة بنية محلية محبة للعسل من النوع الممتاز، ما تسبب في خسائر فادحة له.

وبالرغم من محاولاته المضنية لحماية مناحله التي تمثلت في بناء أقفاص معدنية ومستودعات وحتى أفخاخ الغذاء، كان من بينها التفاح، لم يفلح في إبعاد هؤلاء الدخلاء، لذا قرر وضع أجهزة تسجيل لتعقب الدببة وبدأ تجربة عليها لكن من نوع مختلف.

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جهّز صدف أربعة أوعية؛ ثلاثة منها احتوت على أنواع مختلفة من العسل –زهور والكستناء والأنزر– وواحدة مربى كرز؛ إذ أراد أن يعرف أي الأنواع المفضلة لدى تلك الدببة.

وكشف الفيديو عن أن تلك الدببة لديها ذوق يفضل الأنواع باهظة الثمن، فكان المفضل لديها هو عسل الأنزر، الأغلى في العالم، ويتم إنتاجه من رحيق 90 زهرة تنمو فقط في هضبة أنزر التركية.

إلى جانب مذاقه الشهي للدببة، يعتقد البعض أن عسل أنزر يفيد في الشفاء من قائمة طويلة من الأمراض، من بينها آلام المعدة وسقوط الشعر، ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى 300 دولار.

وقال صدف إنه عندما شاهد الفيديو "نسيت كل الضرر الذي ألحقته بي، أحببتها".