"فيسبوك" تعترف بوجود خلل تقني في تطبيق "ماسنجر كيدز"

دبي - بواسطة محمد فارس © تطبيق ماسنجر كيدز تطبيق ماسنجر كيدز

كتب - عاصم الأنصاري:

أقرت شركة فيسبوك بوجود خلل في تطبيق "ماسنجر كيدز"، بعد أسابيع من إثارة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مخاوف تتعلق بالخصوصية، وقالت: "إنها تحدثت إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن هذه المسألة".

ووصفت "فيسبوك" الخلل بأنه خطأ تقني في الرسالة المؤرخة بتاريخ 27 أغسطس، والمرسلة إلى السيناتور، إد ماركي، من ماساتشوستس، وريتشارد بلومنتال، من كونيتيكت.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت فيسبوك: "استنادًا إلى مراجعتنا، فقد توصلنا إلى أن الخطأ التقني كان موجودًا منذ شهر أكتوبر الماضي، واكتشف في شهر يونيو، ويمنع الإصلاح الذي نفذناه بعد يوم من الاكتشاف حدوث المشكلة مرة أخرى".

وقال نائب رئيس فيسبوك للسياسة العامة في الولايات المتحدة، كيفن مارتن: "أن الشركة تعتقد أن التطبيق يتوافق مع القانون، وأن فيسبوك ملتزمة بتحسينه باستمرار، لكن أعضاء مجلس الشيوخ أوضحوا أنهم شعروا بخيبة أمل إزاء مقاربة فيسبوك في هذا الشأن".

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وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد كتبوا إلى فيسبوك بتاريخ 6 أغسطس متساءلين عما إذا كان هناك نمط مقلق من حماية الخصوصية السيئة للأطفال الذين يستخدمون "ماسنجر كيدز" وطالبوا بالشفافية.

وقالوا في خطاب موجه إلى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج: "إن أعضاء مجلس الشيوخ انزعجوا عندما علموا أن التطبيق سمح لآلاف الأطفال بالانضمام إلى محادثات جماعية لم يحصل جميع الأعضاء فيها على موافقة الآباء".

ووافقت فيسبوك في شهر يوليو على دفع غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار لتسوية تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في ممارسات الخصوصية الخاصة بها، وتزيد التسوية من الضمانات المفروضة على فيسبوك فيما يتعلق ببيانات المستخدم.

ويحتوي تطبيق "ماسنجر كيدز" على بعض عناصر الخصوصية الإضافية، مثل اشتراط موافقة الآباء على كل صديق، لكن عملية الموافقة كانت تتضمن ثغرة.

وكان الأطفال قادرين على إنشاء رسائل جماعية مع عدة مستخدمين، وبالرغم من أنه كان لا بد من الموافقة على هؤلاء المستخدمين للتراسل مع منشئ المجموعة، فقد لا تتم الموافقة عليهم لمراسلة جميع الموجودين في المجموعة.