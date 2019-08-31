شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. ارتفاع درجات الحرارة على معظم الانحاء والكويت 49 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج اليوم السبت ارتفاع فى درجات الحرارة

الإمارات 43 درجة مئوية

الطقس صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والموج يكون في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط .

السعودية 45 درجة مئوية

مازال تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. كما تبقى السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم. في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر مما يؤدي إلى تدني في مدى رؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة .

Advertisements

و حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الكويت 49 درجة مئوية

نهارًا شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا حار إلى حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .