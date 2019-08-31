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الان تتابع بالصور… زوار «قرية ورد» صنعوا أكثر من 6000 عطر عبر مختبر الورد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
أتاح “مختبر الورد” أحد فعاليات “قرية ورد” الفرصة لزوار موسم الطائف “مصيف العرب”؛ للتعرف على أهمية الورد في صناعة العطور وتركيبها، وسط إقبال ملفت للأنظار تجاوز الألآف، سواء عبر الحضور للمختبر أو التسجيل الإلكتروني.
خلال 20 دقيقة فقط، يتم تقديم “دورة تدريبية بسيطة” يستوعب من خلالها الزائر القواعد والمعلومات الأساسية لانواع وطريقة تركيب العطور، تختتم بصناعة الزائر لعينة من العطر الخاص به، يحتفظ به كهدية من الموسم، وقد تم انتاج ما يزيد عن 6000 عطر من قبل زوار “مختبر الورد”.
ونظراً للإقبال المتزايد على دورات تركيب العطور الخاصة، بادر القائمون على الفعالية إلى عمل دورات تدريبية الكترونية عن تصميم وتركيب العطور تحمل اسم “عطورنا من زهورنا”، وقد تجاوز عدد المنضمين للدورات الالكترونية أكثر 4200 شخص.
ويعتبر “مختبر الورد” أحد الفعاليات النوعية في قرية ورد، الذي حظي بالتفاعل الكبير والإقبال الواسع، من زوار القرية في منتزه الردف الشهير، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المتنوعة بطابعها الترفيهي، التي ترسخ اهمية ورد الطائف كواحدة من أهم المنتجات الطبيعية في مدينة الطائف.
وبنهاية شهر أغسطس الجاري، أُسدل الستار على باقة من الفعاليات المتنوعة، زادت عن 70 فعالية نوعية قدمها موسم الطائف على مدى شهر كامل، في 4 مناطق رئيسية، هي “سوق عكاظ، مهرجان ولي العهد للهجن، سادة البيد، بالإضافة إلى قرية ورد، كما أقيم عدد من الفعاليات المصاحبة، مثل ماراثون الورود والرحلات السياحية ومهرجان التسوق؛ التي ساهمت في ترسيخ مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.
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