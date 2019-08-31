السعودية تحذر مواطنيها في ولاية فلوريدا

وقالت سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة، في تغريدة على "تويتر": " بناء على ما صدر من الجهات الرسمية لولاية فلوريدا عن احتمال تعرض الولاية للعاصفة الاستوائية (دوريان) نهاية الاسبوع، فإن القنصلية تأمل من المواطنين المتواجدين في تلك المناطق اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام عن حالة الطقس".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، تحسبا لقدوم إعصار "دوريان" المدمر، فيما أطلقت السلطات الأمريكية، تحذيرا من الدرجة الأولى، وضرورة أن يأخذ المواطنون الحذر من حصار قد يمتد لسبعة أيام.
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