الشرطة التركية تطلق النار لمنع سوريين من دخول أراضيها

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وشهدت الحدود السورية- التركية في محافظة إدلب مظاهرات غاضبة طالب فيها المتظاهرون، بوقف الحملة العسكرية من جانب قوات الحكومة السورية وروسيا وفتح معابر آمنة للمدنيين.
وأفاد شهود عيان أن مئات المتظاهرين من عدة مناطق بإدلب اقتحموا معبري باب الهوى الحدودي وأطمة، ووصلوا إلى الجانب التركي، فيما ردت الشرطة التركية بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع.
وينفذ الجيش السوري، منذ أيام، حملة عسكرية على إدلب، حيث تقول دمشق إنها ترد على الهجمات المسلحة التي تشنها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).
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وتسيطر هيئة تحرير الشام ومجموعات متشددة موالية لها على مناطق في إدلب ومحيطها، كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الجمعة، أن الجيش السوري سينفذ وقفا أحاديا لإطلاق النار في مناطق خفض التصعيد في إدلب السورية.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن وقف إطلاق النار يبدأ يوم غدا السبت، موجهة دعوة إلى المسلحين في إدلب للالتزام بوقف إطلاق النار.
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