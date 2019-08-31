شكرا لقرائتكم خبر عن 3.6 ملايين درهم لـ 1614 نزيلاً فى "إصلاحية دبى" خلال الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي: إن قسم الرعاية الإنسانية قدم 3 ملايين و634 ألفاً و673 درهماً خلال الربع الثاني من العام الجاري لـ 1614 نزيلاً ونزيلة، وذلك في صورة مساعدات مالية مقطوعة وعينية ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وأكد العميد الشمالي أن شرطة دبي حريصة على تقديم الدعم للنزلاء والنزيلات وتوفير كل الاحتياجات الأساسية لهم إيماناً بمبدأ الفرصة الثانية،

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مشيراً إلى أن الهدف ليس معاقبة النزلاء وحسب، بل إصلاحهم وتأهيلهم ليكونوا على استعداد للعودة إلى المجتمع مرة أخرى، وتمكينهم بالبرامج والدورات والحرف المهنية ليكونوا قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.