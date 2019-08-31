شكرا لقرائتكم خبر عن 11 هدفاً تضعها "وطنى الإمارات" لتمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أوصت دراسة أعدّتها الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات، تحت عنوان «أساليب بناء القوة المجتمعية الفعالة للمرأة الإماراتية»، بنشر قرار إنشاء الحضانات في المؤسسات الاتحادية والمحلية، وإصدار تشريعات لها في القطاع الخاص، وإدماج البعد الثقافي في التنمية المجتمعية، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
في سياق يؤكد أهمية التفاعل بين الثقافة والتنمية المجتمعية، ويرسخ الوعي بالأهمية الجوهرية التي تتمتع بها الثقافة في وضع سياسات تنموية ثقافية، تضمن تحقيق تنمية بشرية مستدامة تتأسس على القيم الوطنية، وتنفتح على ثراء التنوع الثقافي الإنساني.
واستعرضت الدراسة 11 هدفاً لتمكين المرأة الإماراتية وآليات تنفيذ كل هدف.
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