شكرا لقرائتكم خبر عن "ناقلات النفط الكويتية" تطرح مشروع تحديث الأسطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر نفطي مسؤول ان شركة ناقلات النفط الكويتية طرحت ممارسة تصميم وانشاء 3 ناقلات غاز وممارسة انشاء ناقلة نفط خام عملاقة على كبرى الشركات المتخصصة في احواض وبناء السفن العالمية ، حسبما نشرت صحيفة الانباء الكويتية .

وذكر المصدر ان ممارسة تصميم وبناء عدد 3 ناقلات غاز تم طرحها على شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة الكورية، شركة شنغهاي wagaoqiao للسفن الصينية، شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية، وشركة كاواساكي للصناعات الثقيلة اليابانية.

وقال المصدر ان ممارسة تصميم وبناء وتسليم ناقلة النفط الخام العملاقة تم طرحها على شركة شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة الكورية، شركة شنغهاي wagaoqiao للسفن الصينية وشركة بوهاي للصناعات الثقيلة وبناء السفن.

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وقال المصدر ان بناء تلك الناقلات يأتي ضمن المرحلة الرابعة من تحديث الاسطول والتي ستكون عبارة عن ناقلة نفط خام عملاقة و4 ناقلات منتجات بترولية بالإضافة إلى 3 ناقلات غاز مسال.

وقال ان انخفاض عمليات البناء في احواض السفن العالمية شجع الشركة على طرح المرحلة الرابعة من تحديث الاسطول.

وبين المصدر ان «مؤسسة البترول» تنوي المحافظة على حجم ونوعية الأسطول البحري اللازم لتلبية الغطاء الاستراتيجي طويل الامد والاحتياجات التسويقية وبما يتماشى مع معدلات الإنتاج المستهدفة داخل الكويت والالتزام بتشغيل وتأجير الناقلات الفائضة عن الاحتياجات التسويقية في السوق العالمي الزمني أو الفوري على أسس تجارية.