شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : قرعة إلكترونية لأرقام مرشحى "الوطنى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنها تعكف على إجراء قرعة عبر النظام الإلكتروني الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لتوزيع الأرقام بشكل عشوائي على أسماء المرشحين ضمن القوائم النهائية ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
وأوضحت اللجنة أنه فور صدور القائمة النهائية سيحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به.
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