حمدوك يبدأ التفاوض على قرض من صندوق النقد الدولي

بدأ رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، المفاوضات من أجل جمع الأموال اللازمة لإنعاش الاقتصاد بالخرطوم، وذلك بعد أن أعلن عن الحاجة لـ8 مليارات دولار لإنعاش اقتصاد دولته.

ووفقا لموقع “أفريقا فيستا” الأفريقي، فإن حمدوك بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، وانخفاض العملة المحلية وإعادة هيكلة الديون.

وكان حمدوك قال في تصريحات سابقة: إن السودان يحتاج إلى 8 مليارات دولار من المساعدات الأجنبية في العامين المقبلين لتغطية الواردات، وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر.

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