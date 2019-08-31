الجيش السوري يعلن وقفا لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه تمت "الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح الـ 31 من أب/أغسطس الحالي مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين".

وقد أعلن المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم في وقت سابق قرار الجيش السوري وقف إطلاق النار من جانب واحد في إدلب اعتبارا من يوم السبت.

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة"، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

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وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.