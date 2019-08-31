شكرا لقرائتكم خبر عن "نفط الكويت": مشاريع بـ 2.5 مليار دولار فى الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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قفزة كبيرة سجلتها شركة نفط الكويت من ناحية ترسية وتوقيع عقود المشاريع الجديدة التي تنفذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والإنشاء، وذلك في الوقت الذي تقوم به كبرى الشركات العالمية بإلغاء وتأجيل المشاريع بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط، إذ كشفت احصائية حصلت عليها صحيفة «الأنباء» الكويتية عن ان الشركة وقعت في الربع الاول من العام 2017 عقودا بقيمة 736 مليون دينار ما يعادل 2.5 مليار دولار مع شركات محلية وخليجية وعالمية.

وذكرت الإحصائية ان «نفط الكويت» وقعت عقودا ومشاريع كبرى في مجالي التنقيب والاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز، بلغ عددها 32 عقدا سيتم تنفيذها خلال العام الحالي ومنها سيمتد تنفيذه الى الأعوام المقبلة.