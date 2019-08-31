شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: الجيش السورى يعلن وقفا لإطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مصدر عسكري سوري الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح اليوم السبت، مؤكدا الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن المصدر قوله إنه تمت "الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح الـ 31 من أغسطس الجاري مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين".

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وقد أعلن المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم في وقت سابق قرار الجيش السوري وقف إطلاق النار من جانب واحد في إدلب اعتبارا من يوم السبت.

وقال المركز الروسي في هذا الصدد: "من أجل تحقيق استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية من جانب واحد، اعتبارا من الساعة 06:00 من صباح يوم 31 أغسطس 2019 في منطقة وقف التصعيد في إدلب".