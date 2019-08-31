شكرا لقرائتكم خبر عن 14 معلومة عن رئيس الديوان الملكى السعودى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز امس الجمعة، أمرا ملكيا بتعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير.

1- ولد رئيس الديوان الملكي الجديد فهد بن محمد بن صالح العيسى عام 1964

2- حصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف عام 1985.

3- حصل العيسى على درجة الماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بتقدير امتياز عام 1991، وكذلك على شهادة تقدير وتفوق من جامعة الملك سعود.

4- عمل سفيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991،

5- عمل باحثا قانونيا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ثم مستشارا قانونيا،

6 - عمل مستشارا متعاونا مع الديوان الملكي،

7 – تم تكليفه بالعمل فى منصب مدير عام لمكتب وزير الدفاع مطلع عام 2013.

8 - حصل العيسى على وسام الوحدة اليمنية الوطني من الدرجة الثالثة نظير جهوده في مفاوضات الحدود السعودية اليمنية عام 2001.

9- محكم معتمد لدى وزارة العدل

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10 - عمل مستشارا لدى عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومدينة الملك فهد الطبية، والمؤسسة العامة للبريد، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

11- قدم عددا من البحوث والدراسات منها بحث عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآخر عن حماية البيئة الدولية،

12- صدر أمر ملكي عام 2014 بتعيينه مديرا لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

13- قدم عددا من البحوث والدراسات منها بحث عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآخر عن حماية البيئة الدولية،

14- شارك في إعداد دراسة عن البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة، ودراسة عن قوانين الاستثمار التجاري في ظل الأنظمة الخليجية، وأخرى عن صندوق النقد العربي.