- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
الخليج - حسن القبيسي
اختتمت الفنانة الكويتيه “نوال” حفلات موسم السودة ، على مسرح طلال مداح بالمفتاحة، وقدمت نوال وصلة غنائية تفاعل الجمهور فيها مع كل أغانية .
وتنوعت اغاني الفنانة ما بين كلاسيكية وذات الايقاع السريع وايضاً وطنيه ، ولم تنسى الراحل ” طلال مداح” حيث قدمت احد اغانية .
واكدت الفنانه الكويتية “نوال” سعادتها بتواجدها في ابها ، وإعجابها بموسم السودة ، كما هنأت ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ، بمناسبة ذكرى مولده. ، وهنأت الشعب الكويتي بمناسبة سلامة الامير جابر الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر “نوال” تختتم فعاليات حفلات #موسم _السودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.