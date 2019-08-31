“نوال” تختتم فعاليات حفلات #موسم _السودة

الخليج - حسن القبيسي

اختتمت الفنانة الكويتيه “نوال” حفلات موسم السودة ، على مسرح طلال مداح بالمفتاحة، وقدمت نوال وصلة غنائية تفاعل الجمهور فيها مع كل أغانية .

وتنوعت اغاني الفنانة ما بين كلاسيكية وذات الايقاع السريع وايضاً وطنيه ، ولم تنسى الراحل ” طلال مداح” حيث قدمت احد اغانية .

واكدت الفنانه الكويتية “نوال” سعادتها بتواجدها في ابها ، وإعجابها بموسم السودة ، كما هنأت ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ، بمناسبة ذكرى مولده. ، وهنأت الشعب الكويتي بمناسبة سلامة الامير جابر الصباح.

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