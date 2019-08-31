شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات تحذران رعاياهما من إعصار "دوريان" الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت سفارتا السعودية والإمارات لدى الولايات المتحدة، كل على حدا، بيانا حذرتا فيه مواطنيهما المغتربين في ولاية فلوريدا، من وصول إعصار "دوريان" إلى الساحل الشرقي لأمريكا ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

ونشرت سفارة الإمارات في مجموعة تغريدات على "تويتر"، بيانا حذرت فيه من "حصار الأيام السبعة"، وقالت "تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا، سنقوم بإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان، الذي سيضرب ولاية فلوريدا الاثنين المقبل".

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من جهتها، نشرت سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة تغريدة على "تويتر" حذرت فيها المواطنين السعوديين من الإعصار.

وجاء في التحذير،" بناء على ما صدر من الجهات الرسمية لولاية فلوريدا عن احتمال تعرض الولاية للعاصفة الاستوائية (دوريان) نهاية الاسبوع، فإن القنصلية تأمل من المواطنين المتواجدين في تلك المناطق اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام عن حالة الطقس".