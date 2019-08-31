بالصور.. أحلام على مسرح عكاظ: “يا بختكم بمحمد بن سلمان”

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 -عبدالله العازمي

تألقت النجمة أحلام في آخر ليالي عكاظ الطربية، في أمسية غنائية رائعة وسط تفاعل وحضور كبير من جمهورها العريض، قدمت من خلاله العديد من الوصلات الغنائية القديمة والجديدة، على مسرح عكاظ.

“يا بختكم بمحمد بن سلمان” كانت هذه عبارة النجمة أحلام، التي تفاعل معها الجمهور طويلاً، بعد أن قدمت الفنانة تحيتها للملك سلمان، والشعب السعودي العظيم، ثم قدمت تهنئتها الخاصة لولي العهد السعودي، وفي لمسة محبة ووفاء متجددة، تصافح جمهورها بكلمة “السعودية هي الإمارات.. والإمارات هي السعودية”، وتوجتها بمجموعة من الأغاني الوطنية التي تغنت بالسعودية، بجوار العلم الإماراتي.

Advertisements

انطلقت الليلة الطربية الختامية لموسم الطائف، بالأغنية الشهيرة “طبيعي”، التي استهلت بها الفنانة احلام وصلاتها الغنائية وسط ترحيب وتفاعل لافت، ثم انطلقت في تقديم باقة من أجمل أغانيها، مثل “ذبحك الحب، ألا يا طير، مختلف، ابرحل، هوى غيري، كلمة زعل، أنا أحبك، ظنيت بك خير”

كما عبرت الفنانة أحلام عن سعادتها بزيارة موسم الطائف، والنجاح الكبير خلال شهر كامل، وتقدمت بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الموسم على مدار الساعة، وطوال شهر أغسطس.





