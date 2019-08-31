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فرض غرامة مالية على فضلات الكلاب في شوارع إسبانيا
السبت 31 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
يحرص معظم الأشخاص على اصطحاب الكلاب بالشوارع والحدائق لقضاء حوائجهم، والتنزه حتى لا يشعرون بالاكتئاب، لكن تتسبب فضلات الكلاب فى انبعاث رائحة كريهة وسوء المظهر العام بالشوارع والميادين، لذلك فكرت بعض الدول فى فرض غرامة مالية، على أصحاب الكلاب الذين يتركون فضلات حيواناتهم بالشوارع.
وسيُطلب من مالكى الكلاب تنظيف بول حيواناتهم الأليفة، وإلا تفرض عليهم غرامة مالية وفقًا لقواعد جديدة صارمة فى إشبيلية بجنوب إسبانيا، حيث سيطلب من مربى الكلاب اصطحاب مطهر لتنظيف مكان فضلات الكلاب فى الحدائق، وفقاً لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانية.
ويعتقد إنه يتم إختبار اللوائح الجديدة لمدة شهر قبل أن تصبح دائمة، وبالفعل بدأت مدينة ألميرا بهولندا بمطالبة أصحاب الكلاب بحمل محلول المياه والخل لتنظيف فضلات الحيوانات الأليفة منذ يوليو الماضى.
يذكر أن سبب تطبيق الغرامة المالية هو شكوى سكان شوارع إسبانيا من الروائح الكريهة فى شوارع، وستقوم الشرطة بجمع الغرامات المالية من مالكى الحيوانات الأليفة غير ملتزمين، وذلك لضمان نظافة الشوارع والتخلص من الروائح الكريهة.
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