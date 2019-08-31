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هواتف هواوى الجديدة بدون نظام أندرويد بسبب العقوبات الأمريكية

السبت 31 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

سيفتقر الهاتف المقبل رفيع المستوى من "هواوي" للنسخة المعززة من نظام "أندرويد" التى تتضمن تطبيقات من قبيل "جوجل مابس" و"جى مايل" و"يوتيوب"، لكن سيتسنى لمالكى جهاز "مايت 30" تحميل هذه البرمجية؛ وذلك كنتيجة لأول ارتداد ملموس لقرار الولايات المتحدة بإدراج "هواوي" فى قائمة الشركات الأجنبية التى يحظر على المجموعات الأمريكية تبادل التكنولوجيا معها.



وأفاد المتحدث باسم "جوجل" - كما أوردت قناة سكاى نيوز الإخبارية، الجمعة - بأنه يتعذر إدراج نظام تشغيل "أندرويد" الذى تطوره "جوجل" والتطبيقات المرفقة به فى هذا الهاتف الذكي؛ بسبب الحظر المفروض على المجموعة الصينية التى منحت عدة فترات سماح مدة كل منها 90 يوماً كان آخرها فى التاسع عشر من أغسطس.

من جهتها ، قالت المجموعة الصينية "سنستمر فى استخدام أندرويد والبرمجيات ذات الصلة إذا ما سمحت لنا الحكومة الأمريكية بذلك"، مشيرة إلى أنه فى حال لم تخوّلنا القيام بالأمر، فسنواصل تطوير نظام التشغيل الخاص بنا".

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وبحسب مصادر متطابقة، سيبقى من الممكن النفاذ إلى متجر التطبيقات "بلاى ستور" التابع لـ "جوجل" من خلال هذه الهواتف الجديدة، ما يتيح لأصحابها أن يحملوا بأنفسهم برمجيات "جوجل" المنشودة.

وهواتف "مايت 30" بنسختها الأكثر تطورا "مايت 30 برو" هى أجهزة رفيعة المستوى من "هواوي" الهدف منها منافسة مجموعة "جالاكسى نوت" من "سامسونج"، ومن المرتقب تقديمها رسمياً فى الثامن عشر من سبتمبر فى ميونيخ، لكن لم يحدد بعد أى موعد لطرحها فى الأسواق.

وفى ظل الحظر الأمريكى ، قدمت "هواوي" فى مطلع الشهر نظامها الخاص للتشغيل "هارمونى أو. إس" الذى قد يحل محل "أندرويد" على أجهزتها.

وكشفت دراسة فى سنغافورة أن مبيعات "هواوي"-الثانية عالمياً فى مجال الهواتف الذكية- تراجعت بنسبة 16% فى أوروبا خلال الربع الثانى من العام نتيجة الإجراءات الأمريكية.