شكرا لقرائتكم "تعبئة" بريطانية بعد تجميد عمل البرلمان وجونسون يحذّر معارضيه من "كارثة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ ساعتين في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 21:54

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أي محاولات قد يجريها نواب الأسبوع المقبل، لوقف أو تأخير خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) في 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.



وقال: "إذا منعنا المملكة المتحدة من الخروج (من الاتحاد) في 31 تشرين الأول، إذا كان ذلك ما سيفعله النواب، فسيلحق ضرراً دائماً بثقة الشعب بالسياسة". وأضاف: "سيلحق ذلك ضرراً كارثياً بالأحزاب الكبرى في البلد. لن يُسامَح هذا الجيل السياسي على فشله في احترام هذا الوعد".

واعتبر جونسون أن الاستعداد لـ "طلاق" من دون اتفاق سيتيح للحكومة التوصل إلى اتفاق مع بروكسيل. وزاد: "أخشى أنه كلّما فكّر أصدقاؤنا وشركاؤنا بأنه يمكن وقف بريكزيت، وبأن البرلمان يمكن أن يُبقي على المملكة المتحدة في الاتحاد، قلّت احتمالات أن يعطونا الاتفاق الذي نريده".

وكان نواب المعارضة وآخرون من حزب المحافظين الحاكم، أعلنوا رغبتهم في إصدار قرار يمنع "بريكزيت" من دون اتفاق. جاء ذلك بعدما وافقت الملكة إليزابيث الثانية، بناءً على طلب جونسون، على تجميد أعمال مجلس العموم (البرلمان)، من منتصف أيلول (سبتمبر) إلى 14 تشرين الأول، أي قبل أسبوعين من موعد الخروج من الاتحاد.

وأثارت هذه الخطوة صدمة في بريطانيا، وأجّجت غضب النواب المؤيّدين للبقاء في الاتحاد، والنواب المعارضين لخروجٍ من دون اتفاق. ووصف معارضو جونسون تلك الخطوة بأنها "انقلاب" و"معارضة للدستور".

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لكن القاضي ريموند دوتري رفض اليوم الجمعة طلباً بوقف موقت لقرار تجميد البرلمان، علماً أنه سيستمع إلى الملف بأكمله في أدنبره الثلثاء المقبل.

ورجّح زعماء أحزاب المعارضة الستة في البرلمان معارضة معظم النواب قرار جونسون، معتبرين أنه يستهدف إحباط سعي هؤلاء إلى "منع بريكزيت من دون اتفاق".

وقال شامي شاركرابارتي، أبرز المستشارين القانونيين في حزب العمال المعارض: "سنستخدم كل الطرق الضرورية لمنع هذا التصرّف غير الديموقراطي، بما في ذلك خروج الناس إلى الشوارع".

ويرغب جونسون في إلغاء بند "شبكة الأمان" من الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع بروكسيل، والمتعلّق بالحدود بين شطرَي إرلندا.

في المقابل، تتطلّع المفوّضية الأوروبية إلى "اقتراحات ملموسة" تقدّمها لندن. لكن وزير الخارجية الإرلندي سايمن كوفيني رأى أن بريطانيا لا تملك اقتراحاً "يتمتع بصدقية" حول "شبكة الأمان".