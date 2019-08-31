شكرا لقرائتكم القوات التركية تفرّق تظاهرة ضمت مئات السوريين عند معبر باب الهوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باب الهوى (سورية) - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 21:53

أطلقت القوات التركية على الحدود مع سورية، الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، لتفريق تظاهرة ضمت مئات السوريين على الجانب السوري من الحدود، أرادوا التعبير عن استنكارهم لهجوم قوات النظام على منطقة إدلب (شمال غربي سورية)، وحاول بعضهم اختراق معبر باب الهوى الحدودي.



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وتجمّع مئات المحتجين في محافظة إدلب السورية أمام معبر باب الهوى، قبل فترة وجيزة من إعلان موسكو «وقف إطلاق النار من جانب واحد»، يتعلق بالجيش السوري صباح السبت في هذه المنطقة من شمال غربي سورية.

وهتف المتظاهرون «إنقذوا إدلب» و«الشعب يطالب بالحماية الدولية». وقال محمد العموري (53 عاماً) الأب لسبعة أطفال من كفر زيتا بريف حماة الشمالي «رغم الوعود السابقة فإن تركيا لم تفعل شيئاً على أرض الواقع».

وأضاف: «هذا تحذير لتركيا أننا قادمون إليها وإلى أوروبا إن لم تفعل شيئاً». وتابع: «إذا استمرت هذه الأحوال، فسنتوجه إلى تركيا وباتجاه أوروبا لأن هؤلاء المدنيين لن يستطيعوا التحمل أكثر مما تحملوا».

وحاول المتظاهرون عبور معبر باب الهوى قبل التراجع عندما أطلق حرس الحدود النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع. ولدى أنقرة قوات في مواقع عدة للمراقبة في شمال غربي سورية.