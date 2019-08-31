شكرا لقرائتكم "حزب الله" يسلّم الطائرتين المسيّرتين للجيش اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 30 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 23:55

أفاد مصدر أمني أن "حزب الله" سلم اليوم (الجمعة) الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الأحد الماضي إلى الجيش اللبناني .



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وأكدت مصادر قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله" أن "التنسيق قائم بين ​"حزب الله"​ ومخابرات الجيش اللبناني​ منذ لحظة وقوع الاعتداء على ​الضاحية الجنوبية​"، كاشفة أن "الحزب سلم مخابرات الجيش الطائرتين الإسرائيليتين".

وأشارت المصادر إلى أن "الصورة باتت واضحة والكثير مما يتم التداول به غير صحيح"، نافية "انطلاق الطائرتين من داخل الأراضي اللبنانية"، مرجحة أن "يكون ذلك قد تم من جهة البحر". ولفتت إلى أنه "يجري التثبت من الآلية، لا سيما أن "​يونيفيل​" (قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان) لم ترصد في ذلك الوقت أي بارجة إسرائيلية قبالة ​الشاطئ اللبناني"، مرجحة أن "تكون الطائرتين قد انطلقتا من زوارق إسرائيلية".

ونفت المصادر "توقيف أي عميل إسرائيلي، سواء في الضاحية الجنوبية أو أي منطقة أخرى".

وتعليقًا على هذا الخبر، قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل في تغريدة على تويتر: "وخلال هذا الوقت كانت الدولة اللبنانية وأجهزتها في قاعة الانتظار... تنتظر".