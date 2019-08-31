الشامسي من مقر المجلس الاقتصادي: لمزيد من التعاون بين الإمارات ولبنان في قطاعات رئيسية وتبادل الخبرات

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 30 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 20:03

التقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي، في مقر المجلس وسط بيروت، في حضور الباحث الاقتصادي في سفارة الامارات هيثم الطبش ورئيس مصلحة امانة سر الرئاسة في المجلس سمير نعيمه.



وشدد عربيد، خلال اللقاء، على "العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تربط لبنان واللبنانيين بدولة الامارات، وعلى ضرورة الاستمرار بالتعاون البناء في هذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الحرجة التي تمر بها البلاد، خصوصا وان الخشية باتت تتركز في هذه الايام على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية". وشدد عربيد، خلال اللقاء، على "العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تربط لبنان واللبنانيين بدولة الامارات، وعلى ضرورة الاستمرار بالتعاون البناء في هذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الحرجة التي تمر بها البلاد، خصوصا وان الخشية باتت تتركز في هذه الايام على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية". بعد اللقاء، قال الشامسي: "زيارتي لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد هي للتعرف على نشاط المجلس وهيكليته. كما يهمني ان يكون هناك تعاون اكثر ما بين دولة الامارات ولبنان في عدة قطاعات رئيسية تخدم لبنان في الدرجة الاولى وفي الوقت نفسه لنتبادل الخبرات بين البلدين". Advertisements اضاف: "عمل المجلس هو عمل مميز ويجب ان تكون علاقتنا به مباشرة. فنحن في الامارات لدينا دراسات وتجارب كثيرة، ولدينا قطاع تكنولوجي متطور للغاية نسعى الى تعميمه ليستفيد لبنان من هذه التجربة، وذلك بعد ان لمسنا لدى الصديق شارل عربيد خبرة وتجربة ايضا يمكن الاستفادة منها في دولة الامارات". وتابع: "نحن مقبلون على مؤتمر استثماري واقتصادي في الاسبوع الاول من تشرين الاول (نوفمبر)المقبل. ونقوم الان باعداد بنود جدول اعماله، وهذا المؤتمر ان شاء الله سيكون بمشاركة الرئيس عربيد لا سيما واننا نهدف اولا واخيرا الى خدمة المجتمع في ظل المتغيرات والظروف التي تمر بها المنطقة، وندرك جيدا اننا بتنا بحاجة ماسة للنظر الى الاوضاع الاجتماعية والمجتمعية. فالوضع الاجتماعي يؤهل لمسيرة اجيال وهو يحدد من سيقود الدولة في المستقبل وهذه امور لا يجب ان نغفل عن اهميتها. ولا بد من التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفريق عمله الذي يتميز بالدراسات والاستشارات التي تشكل رافعة للحكومة". وكشف في الختام عن دعوته لرئيس المجلس الاقتصادي لزيارة الامارات والاستفادة من تبادل الاراء والخبرات.



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كانت هذه تفاصيل خبر الشامسي من مقر المجلس الاقتصادي: لمزيد من التعاون

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