شكرا لقرائتكم أردوغان لا يستبعد شراء مقاتلات روسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 30 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 21:47

لمّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن بلاده قد تشتري طائرات عسكرية روسية من طراز "سوخوي"، بعدما أقصتها الولايات المتحدة من برنامج مقاتلات "أف-35".



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وقال: "إذا واصلت الولايات المتحدة توجّهها بالنسبة إلى مسألة مقاتلات أف-35، سنتدبّر أمرنا. هل سنشتري سوخوي-35؟ أم أف-35؟ أم سوخوي-57؟".

وتابع: "إضافة إلى طرح سوخوي-35 وأف-35 وسوخوي-57 على الطاولة، ندرس الإجراءات التي يمكن أن نتخذها في قطاعنا الدفاعي، من أجل دفاعنا".

تأتي تصريحات أردوغان بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلثاء الماضي، على هامش معرض "ماكس" الدولي للطيران قرب موسكو. وكانت واشنطن استبعدت أنقرة من برنامج مقاتلات "أف-35"، بعد شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي "أس-400".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده أنفقت 1,4 بليون دولار على برنامج "أف-35". وأضاف: "في أسوأ الأحوال، أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أردوغان في أوساكا خلال قمة العشرين (في حزيران - يونيو الماضي) أنهم سيعيدون هذه الأموال إلى تركيا. لكننا نأمل بألا نصل إلى تلك المرحلة".