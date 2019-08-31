شكرا لقرائتكم البخاري: المملكة تثبت مدى اهتمامها بالدور الإنساني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 30 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 18:56

سلم سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري ثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالمعدات الطبية الى جمعية "سبل السلام الإجتماعية" ضمن مشروع "دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين السوريين" في لبنان، وذلك بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية. وستقوم جمعية سبل السلام بتقديم مهمات إسعافية في مدينة المنية(شمال لبنان) وضواحيها.



شارك في الحفل الذي اقيم ظهر اليوم (الجمعة) في مقر السفارة السعودية النائب عثمان علم الدين، مدير مركز الملك سلمان للإعمال الإغاثية في بيروت فهد القناص، رئيس جمعية سبل السلام الإجتماعية الشيخ رسلان محمد ملص وعدد من اعضاء الجمعية والمسعفين والإعلاميين.

البخاري: لدينا كل يوم مبادرات

إثر التسليم، قال السفير البخاري: "إن المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، تثبت للمجتمع الدولي ولكل الدول العربية الشقيقة مدى اهتمامها بالدور الإنساني، ونحن اليوم بصدد تقديم ثلاث سيارات اسعاف مهمة جدا لجمعية "سبل السلام" وفق اتفاقية أبرمت من خلال زيارة معالي الوزير عبدالله الربيعة، ومن خلال مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية. والحمد لله، بدأت هذه الإتفاقيات تترجم على ارض الواقع، وهناك العديد من التقديمات التي تخدم الإنسان وخصوصا في مجال الإسعافات ونقل المصابين في حال الضرورة".

أضاف: "نشاهد اليوم هذه التجهيزات وهذه السيارات المتخصصة والمزودة بكل الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم الإسعافات الأولية والدعم الأولي خدمة لأخوتنا. نشكر ايضا جمعية سبل السلام التي تقوم بهذا الدور الإنساني، وايضا النائب علم الدين. ولدينا كل يوم مبادرات لخدمة الإنسان في لبنان وفي الدول الشقيقة وفي العالم العربي والإسلامي".

وتابع: "هناك برامج متخصصة من خلال السلل الغذائية، وهناك برامج طبية مقدمة وهناك ايضا دعم للبرامج التعليمية لأخوتنا المحتاجين، خصوصا في صفوف النازحين السوريين في لبنان، وايضا نحن لا ننسى اخوتنا في المخيمات الفلسطينية فهناك برامج مخصصة للدعم الطبي والصحي تقدم للطلبة والطالبات وسنرى قريبا ترجمة فعلية للعديد من هذه البرامج".

علم الدين وملص يشكران خادم الحرمين وولي العهد

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اما النائب علم الدين فشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومركز الملك سلمان للإغاثة على "العطاءات الإنسانية"، وقال: "نحن في أمس الحاجة لهذه العطاءات في مناطقنا. نثمن التعاطي السعودي المباشر مع المجتمع المدني والجمعيات للإطلاع على وجع الناس وعلى الحرمان. هذه المبادرة هي اول الغيث وهي خطوة ميل من الإلف ميل مع المملكة. نشكر سعادة السفير البخاري على تعاونه وانسانيته وعطائه ووقوفه الى جانبنا كلبنانيين، وهذا يؤكد على طبيعة المملكة العربية السعودية التي هي مملكة الخير والإنسانية وعلى عطاءاتها لكل المنطقة العربية. هذا جونا وهذا ديننا وهذه هي المملكة، وها نحن اللبنانييين سنكون دائما الى جانب المملكة، والف شكر لها وللسفارة ولفريق العمل".

وقال الشيخ ملص: "أرفع اسمى آيات التقدير والشكر والإحترام الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والى ولي عهده والى الحكومة السعودية والشعب السعودي الشقيق والى مركز الملك سلمان الذي يقف مع الشعب اللبناني والأخوة السوريين والفلسطينيين بكل محبة وعطاء. هذه السيارات اليوم هي استكمال للمشروع الذي بدأناه منذ ثلاث سنوات، وهو جهاز اسعاف "سبل السلام" من أجل نقل المرضى وجرحى حوادث السير وتخفيف معاناة كبيرة جدا لدينا في منطقة الشمال. فنحن بأمس الحاجة الى هذه السيارات والى فريق العمل، وهي ستخفف كثيرا من الإحتياجات والمآسي، بالنسبة للبنانيين وللسوريين النازحين وللفلسطينيين ايضا وبالنسبة لكل انسان".

واكد ملص "اننا نعمل من اجل انسان ولا نميز بين لبناني وغير لبناني ومسلم وغير مسلم، لأن رسالتنا هي الإنسانية ومبادئنا هي الحيادية والإتقان بالعمل وتلبية الواجب وسرعة التلبية، وهذا ما عودتنا عليه مملكة الخير ومركز الملك سلمان في لبنان وعلى رأسه المدير فهد القناص الذي يقف معنا في كل خطوة نقوم بها، ونحن نرفع الشكر للسفير البخاري الذي يواكب هذا العمل وهذه المسيرة، ويدعم بكل محبة كل محتاج الى هذه العطاءات المباركة".

... ومخزومي يشكر إهتمام المملكة باستقرار لبنان

والتقى السفير البخاري، رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في مقر السفارة في بلس.

وقال مخزومي: "إن الزيارة هي لشكر المملكة على اهتمامها باستقرار لبنان، وقد تناولنا أوضاع البلد والمنطقة. وإن علاقات لبنان بالمملكة وثيقة بحكم التعاون الممتد منذ سنوات طويلة والدعم السعودي المتواصل للبنان على مرِّ العهود".

وجدد مخزومي الدعوة لأركان الحكم إلى "التمسك باتفاق الطائف الذي رعته المملكة، لا سيما أن لبنان يحتاج إلى التمسك بدستوره وعيشه المشترك في ظل العدوانية الإسرائيلية وعواصف المنطقة واضطراباتها".