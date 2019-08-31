شكرا لقرائتكم اعتقال ناشطين في هونغ كونغ... وحظر تظاهرة ضخمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 30 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 18:27

اعتقلت السلطات في هونغ كونغ اليوم الجمعة ناشطين في حركة الاحتجاج المؤيّدة للديموقراطية، بينهم جوشوا وونغ، في خطوة اعتُبرت محاولة صينية لقمع المعارضة.



وأوقفت الشرطة ناشطَين بارزين في "حركة المظلات"، هما جوشوا وونغ وأنييس تشو اللذان يحظيان بشعبية ضخمة خلال الاحتجاجات الحالية، بتهمة "التحريض على المشاركة في تجمّع غير مرخّص". ووجّهت إليهما محكمة تهماً، وأُطلقا في مقابل كفالة مالية. لكن وونغ تعهد أمام المحكمة "مواصلة المعركة"، قائلاً: "لن نستسلم".

وقبل ساعات، اعتُقل الناشط الآخر أندي تشان في المطار، علماً أنه مؤسّس "الحزب الوطني" الاستقلالي الذي حظّرته السلطات عام 2018.

وأوقفت الشرطة أيضاً متظاهراً رابعاً من الحركة المؤيّدة للديموقراطية، هو ريك هوي، عضو المجلس المحلي في حيّ شا تين الشعبي.

وللمرة الأولى منذ بدء التعبئة، أوقف نائب مؤيّد للديموقراطية في هونغ كونغ، هو تشيغ تشونغ تاي. وأعلنت الشرطة أنه مُلاحق بتهمة "التآمر بهدف التسبب بأضرار جنائية" مرتبطة باقتحام البرلمان الشهر الماضي.

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ووصفت "منظمة العفو الدولية" التوقيفات التي نُفذت اليوم الجمعة بأنها "مثيرة للسخرية"، ورأت في اعتقال وونغ وتشو "اعتداءً مخزياً على الحق في حرية التعبير والتجمّع السلمي" و"تكتيكات تستهدف التخويف مقتبسة مباشرة من قواعد اللعب الصينية".

في هلسنكي، اعتبرت وزير خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الوضع في هونغ كونغ "مقلق جداً". وتابعت بعد لقاءات عقدتها مع وزراء خارجية دول أوروبية: "ننتظر من سلطات هونغ كونغ أن تحترم حرية الاجتماع والتعبير والتجمّع، وكذلك الحق في التظاهر سلمياً".

يأتي ذلك بعدما حظرت الشرطة في هونغ كونغ تظاهرة ضخمة مرتقبة غداً السبت، لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لرفض بكين تنظيم انتخابات بالاقتراع العام في المدينة، في قرار شكّل شرارة انطلاق "حركة المظلات" التي نظمت 79 يوماً من التظاهرات في هونغ كونغ عام 2014.

وبرّرت الشرطة قرارها بأسباب أمنية، علماً أن التظاهرة دعت إليها "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة لا عنفية نظمت تجمّعات ضخمة لم تشهد عنفاً. وبعد رفض طعن قدّمته الجبهة ضد حظر التظاهرة، أعلنت المنظمة "إلغاء التظاهرة".

لكن ناشطين يعدّون مبادرات أخرى، ويقترحون تنظيم مباراة في كرة قدم أو تسوّق جماعي أو تجمّع ديني مرتجل.

وتقول متظاهرة: "تعتقد الشرطة بأن هناك قادة في الحركة وبأن قرارها منع التظاهرة سيوقفنا. نحن قادة أنفسنا وسنواصل الخروج (إلى الشوارع). هذا ما لا تفهمه الحكومة".