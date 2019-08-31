شكرا لقرائتكم ترجيح فشل إطلاق «قمر اصطناعي» إيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران، واشنطن، هلسنكي – أ ب، أ ف ب | منذ 7 ساعات في 30 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 21:04

ساد غموض حول عملية إيرانية لإطلاق «قمر اصطناعي»، بعدما أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية أن الصاروخ قد يكون انفجر أو شهد حريقاً، في ما قد يُعتبر ثالث محاولة فاشلة هذا العام.



وأظهرت الصور التي التقطتها شركتا «بلانيت لابز» و«ماكسار تكنولوجيز» أعمدة سوداء من دخان تتصاعد فوق منصة الإطلاق في «مركز الخميني الفضائي» في محافظة سمنان، مع ما يبدو أنها بقايا متفحمة لصاروخ وقاعدته.

وقال ديفيد شمرلر، وهو باحث في معهد ميدلبري للدراسات الدولية: «مهما حدث هناك، فقد انفجر». وأضاف أن الصور توحي بأن الصاروخ انفجر أثناء إشعاله، أو قد يكون انطلق لفترة وجيزة قبل أن يتحطّم على منصّته.

في الوقت ذاته، أشارت الإذاعة الوطنية الأميركية إلى أن صور الأقمار الاصطناعية تفيد بتبدّل لون منصة إطلاق الصواريخ وانبعاث كمية كبيرة من الدخان. وأضافت أن الصاروخ انفجر في المنصة.

وتجنّب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي التطرّق إلى التقرير عن انفجار الصاروخ، وكتب على «تويتر» أن القمر «ناهيد-1» يتقدّم «في مسار الاختبارات في شكل جيد».

وتابع: «تفيد تقارير بفشل المحاولة الثالثة لوضع قمر اصطناعي في المدار. ناهد-1 كما يرام، وهو الآن في مختبر ويمكن الصحافيين المجيء وتفقده».

معلوم أن إيران فشلت في تجربتين سابقتين لإطلاق قمرين اصطناعيين (بايام ودوستي)، بواسطة صاروخين بعيدَي المدى، في 15 كانون الثاني (يناير) و5 شباط (فبراير) الماضيين.

في فيينا، أفاد تقرير أعدّته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران لا تزال تنتهك الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. وأضاف أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب لا يزال يتجاوز الكمية المسموح بها في الاتفاق. وتابع أن إيران تواصل التخصيب بنسبة 4.5 في المئة، علماً أن النسبة المسموح بها هي 3.67 في المئة.

وفي هلسنكي، أعلنت ألمانيا أن الدول الأوروبية ستكثف جهوداً ديبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي.

جاء ذلك بعد اجتماع لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: «أولويتنا تسهيل حوار بين الولايات المتحدة وإيران. بعد قمة مجموعة السبع في بياريتس، نعتقد بأن هناك رغبة في الحوار بين الطرفين وبوجوب البناء عليها».

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وأضاف: «سنناقش في شكل إضافي الجهود الديبلوماسية مع الجانبين الفرنسي والبريطاني، بما يشمل المنطقة مع جميع الأطراف في الخليج».

أما وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني فقالت: «نحتاج إلى وقف تصعيد التوتر في المنطقة. وعلينا فتح القنوات من أجل الحوار والتعاون».

وناقش وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد إمكان إطلاق بعثة مراقبة خاصة به في مضيق هرمز، بدل الانضمام إلى عملية تقودها الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية.

لكن فكرة بعثة مراقبة أوروبية في المضيق لم تلقَ تأييداً واسعاً. وتحدث ماس عن «وجهات نظر مختلفة»، مشدداً على ضرورة «عدم فعل شيء من شأنه تهديد الجهود الديبلوماسية».

إلى ذلك، حضّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة على «شراء تذكرة العودة إلى الاتفاق النووي، إذا أرادت التفاوض» مع بلاده.

وكان لافتاً أن عباس عراقجي، نائب ظريف، اعتبر أن لا فرق بين الوزير وقائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» قاسم سليماني، مشيراً إلى أن «الجميع يسعى إلى الهدف ذاته». وتابع أن «المؤسسات والوزارات والحرس الثوري تكمل بعضها بعضاً»

واعتبر أن أي رئيس أميركي كان سينسحب من الاتفاق النووي، لا دونالد ترامب فقط، إذ «دخل الأميركيون لعبة لم تحقق نتائجهم بعد إبرامه... ولم تتقوّض حركات المقاومة، بل تنامت قدراتها».

في غضون ذلك، نفى لبنان إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن موانئه ستستقبل ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1»، التي تحاول واشنطن مصادرتها مجدداً.

وكتبت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى البستاني على «تويتر» إن «وزارة الطاقة لا تشتري النفط الخام من أي بلد، ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام». وأضافت: «كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط (أدريان داريا 1) إلى لبنان»، علماً أنها تنقل 2,1 مليون برميل من النفط، قيمتها 130 مليون دولار.

جاء ذلك بعدما قال جاويش أوغلو إن «الناقلة لا تتجه إلى اسكندرون (في تركيا)، بل إلى لبنان». واستدرك: «لم أقصد أن أقول إن الناقلة تتجه إلى ميناء لبناني».