شكرا لقرائتكم موسكو تعلن وقفا لإطلاق النار في إدلب السورية السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 30 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 17:06

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد سيلتزم به الجيش السوري على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غداً السبت في منطقة إدلب (شمال غرب سورية) التي تسعى دمشق الى استعادتها.



وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سورية انه تم التوصل الى اتفاق "لوقف اطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتبارا من الساعة 6,00 في 31 آب (اغسطس)"، داعيا المجموعات المسلحة في المنطقة الى الالتزام به.

وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سورية انه تم التوصل الى اتفاق "لوقف اطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتبارا من الساعة 6,00 في 31 آب (اغسطس)"، داعيا المجموعات المسلحة في المنطقة الى الالتزام به.

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