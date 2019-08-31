شكرا لقرائتكم تعديلات دستورية تعزّز "التوجيه المتجانس" لكيم في كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 30 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 20:01

رفعت كوريا الشمالية زعيمها كيم جونغ أون إلى مرتبة قريبة من وضع جده كيم إيل سونغ، مؤسس الدولة الستالينية، بعد مراجعة لدستورها من أجل تعزيز سلطته.



ولم يكن كيم بلغ الثلاثين من عمره، عندما ورث السلطة عن والده كيم جونغ إيل عام 2011. ويشغل رسمياً منصب رئيس حزب العمال الشيوعي الحاكم ورئيس لجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة سياسية في البلاد، فيما يبقى جده "الرئيس الأبدي" للبلاد، على رغم وفاته في 1994. وبصفته رئيساً للجنة شؤون الدولة، يحظى كيم بصلاحية إصدار مراسيم وتعيين ديبلوماسيين أو استدعائهم.

ووافق المجلس الأعلى للشعب (البرلمان) الخميس على تعديلات دستورية، لترسيخ ما وصفه رئيس المجلس شوي ريونغ هاي بـ "التوجيه المتجانس" لكيم. وأضاف أن البند الجديد الذي أُدرج في الدستور، ينصّ على أن رئيس لجنة شؤون الدولة هو "القائد الأعلى للحزب والدولة والقوات المسلحة لكوريا الشمالية، طبقاً لإرادة كل الشعب الكوري ورغبته بالإجماع، بالاسم والفعل".

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وبرّر شوي "تعزيز" وضع كيم بـ "التأكد من التوجيه المتجانس للقائد الأعلى في كل شؤون الدولة".

واعتبر شيونغ سيونغ شانغ، وهو محلل في معهد "سيجونع" (مقرّه سيول)، أن التعديلات "تشكل ضمانات إضافية لحكم كيم الأحادي في كل الشؤون الوطنية". وأضاف: "بموجب الدستور الجديد، اقتربت مهمة كيم وسلطته بصفته رئيساً للجنة شؤون الدولة، من وضع كيم إيل سونغ عندما كان رئيساً".

وتابع أن سلطته الديبلوماسية الجديدة "تعكس رغبته في قيادة الشؤون الديبلوماسية وتعزز دوره فيها، مما يمكن أن يزيد من أعباء الديبلوماسيين الكوريين الشماليين في الخارج لتحقيق إنجازات".