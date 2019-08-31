شكرا لقرائتكم اتهام كومي بانتهاك سياسات "أف بي آي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 30 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 15:41

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة العدل الأميركية أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي انتهك سياسات الوكالة، عبر احتفاظه بمذكرات تتضمّن محاضر محادثاته مع الرئيس دونالد ترامب، وإن لم يسرّبها.



وأشارت الوزارة إلى أن كومي لن يُلاحق قضائياً، لمخالفته الإجراءات، لكنه قد يتعرّض لعقوبات إدارية، علماً أن ترامب أقاله عام 2017 وبات من أبرز منتقدي الرئيس الأميركي.

وأعدّ كومي، بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) 2017، محاضر بعد 7 لقاءات مع ترامب. ووَرَدَ في أحد هذه المحاضر أن الرئيس طلب من المدير السابق لـ "أف بي آي" وقف تحقيق طاول مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، في إطار تحقيقات حول "تدخل" روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وبناءً على هذه المعلومات، عُيّن روبرت مولر لتولي التحقيق في "ملف روسيا"، ويتضمّن شبهات بتواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب. واتهم البليونير النيويوركي كومي مرات بـ "الكذب" وبتسريب معلومات في هذا الصدد.

واعتبر المفتش العام لوزارة العدل أن كومي تجاوز القواعد، باحتفاظه بنسخ من المذكرات في منزله وتقاسمها مع محاميه، والسماح لأحد هؤلاء بتمرير أجزاء منها إلى صحافي.

لكن مكتب المفتش العام، وهي هيئة مستقلة مكلّفة ملاحقة التجاوزات في المؤسسات التابعة للوزارة، أفاد بأن المذكرات لم تكن تتضمّن معلومات سرية.

ولفت المفتش العام إلى أن كومي "كان يملك خيارات قانونية أخرى، للدعوة إلى تعيين مدّعٍ خاص". وأضاف أنه قدّم "مثالاً خطراً" لموظفي "أف بي آي"، لـ "يحقق منفعة خاصة".

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وركّز المفتش العام على معالجة كومي لسبع مذكرات، تتحدث بالتفصيل عن تواصله مع ترامب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017. واحتفظ كومي بأربع مذكرات أصلية موقعة في منزله بعد عزله، من دون إبلاغ "أف بي آي".

وأشار التقرير إلى أن كومي قدّم نسخاً من مذكرات إلى محامين شخصيين وفريق مولر، مضيفاً أن "سياسة وزارة العدل تنصّ على أنه لا يجوز للموظفين، نقل سجلات من الوزارة من دون إذن، لا أثناء الوظيفة ولا بعدها". وتابع: "سياسات أف بي آي لا تختلف".

في المقابل، اعتبر كومي أن مكتب المفتش العام لم "يجد أي دليل" على تسريب "معلومات سرية". وكتب على "تويتر": "لست في

حاجة إلى اعتذارات علنية من الذين شهّروا بي. إن رسالة صغيرة مع عبارة: آسف كذبنا في شأنك، ستكون لطيفة".

وتابع: "لجميع مَن أمضوا سنتين يقولون إنني سأذهب إلى السجن أو إنني كاذب وأسرّب معلومات، اسألوا أنفسكم لماذا لا تزالون تثقون بأشخاص قدّموا لكم معلومات مغلوطة لفترة طويلة، بينهم الرئيس".

وعلّق ترامب، إذ كتب على "تويتر": "لم يحدث في أي وقت في تاريخ بلدنا أن واجه شخص عاراً وإدانة أكثر من جيمس كومي، في تقرير المفتش العام. يجب أن يخجل من نفسه!".

ووصف البيت الأبيض كومي بأنه "كاذب"، وزاد: "اضطُرت الأمّة إلى معاناة من حملة بلا أساس استمرت سنتين، لأن كومي سرّب معلومات لصحافيين في شكل مخجل، في انتهاك فاضح لسياسات أف بي آي".