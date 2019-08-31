شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البندقية يمنح بيدرو ألمودوفار جائزة الأسد الذهبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح مهرجان البندقية، مساء أمس الأول، جائزة الأسد الذهبي للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، الذي وصفه مدير المهرجان بأنه «الأكبر والأكثر تأثيراً» في السينما الإسبانية، منذ لويس بونويل.
ولم يسبق للمخرج الإسباني أن فاز بأي جوائز في المهرجانين الأساسيين في أوروبا، وهما البندقية وكان.
وقال ألمودوفار خلال مؤتمر صحفي قبل منحه الجائزة «أحصل على جائزة الأسد الذهبي على فيلم عائد للعام 1988.. هي خطوة شاعرية عادلة». وكوفئ المخرج عن فيلمه الشهير «موخيريس أل بورده دي أون أتاكيه دي نيربيوس» (نساء على شفير الانهيار العصبي) الذي أثار استحسان النقاد بشكل واسع. وعرض مساء أمس الأول في قاعة كبيرة في مهرجان البندقية.
وتسلم ألمودوفار الذي يحتفل في 25 سبتمر/أيلول المقبل بعيد ميلاده السبعين جائزته بتأثر، وهي تضاف إلى جائزتي أوسكار نالهما عن «تودو سوبري مي مادره» و«أبليه كون إيا».
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