مبدعات إماراتيات: المشاركات الخارجية تثري الثقافة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : محمدو لحبيب

انعقدت مساء أمس الأول في مجلس الحيرة الأدبي بالشارقة، ندوة بعنوان: «تجارب إماراتية إبداعية خارج الوطن»، وشاركت فيها الشاعرات: صالحة غابش مديرة المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وشيخة الجابري، وكلثم عبدالله، وشيخة المطيري، وزينب البلوشي، وحمدة المر، وحضر الندوة جمهور من محبي الشعر والأدب، وتخللتها قصائد شعرية.

وكانت أولى المداخلات لصالحة غابش، واستعرضت تجربتها الذاتية خارج الوطن، وقالت: «أول مشاركة لي كانت في الأردن، وأقمنا عدداً من الأمسيات هناك، كانت حافزاً حقيقياً لنا على الإبداع، وبعد ذلك جاءت محطة مصر وكنت أمثل الإمارات فيها لوحدي، وتعددت بعد ذلك المشاركات سواء كانت في مجال الشعر أو في المسرح، حيث إننا في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ننتج بعض المسرحيات، وإحداها عُرضت في مكتبة الإسكندرية، وكانت بشهادة الجميع عملاً متكاملاً، ومن ثم استمرت المشاركات ما بين أماسٍ شعرية، وتقديم ندوات، أو ما يتعلق بالأسرة».

وأكدت غابش أن مما يثلج صدرها ويُشعرها بالفخر والمسؤولية في آن واحد، هو تمثيلها للشارقة وللوطن في إطار اختيار الشارقة كضيف شرف معارض الكتاب الدولية في العالم، وقالت: «حين نذهب إلى هناك فنحن نعكس صورة الشارقة والإمارات الأصيلتين، وقيمنا المحافظة الجميلة، وثقافتنا الرصينة، ونقدم للآخر، إبداعاتنا المستمدة من عمق ثقافتها العربية والإسلامية، إنها مسؤولية كبيرة ومصدر فخر كذلك».

بدورها أكدت شيخة الجابري أهمية مشاركة المرأة الإماراتية كمبدعة خارج الوطن، وقالت: «الشارقة تقود ما يمكن تسميته ب«الزهو الثقافي» للإمارات، والشاعر والشاعرة هما سفيرا الدولة في ذلك المجال، لذلك من المفيد جداً وجودهم في مثل تلك المحافل خارج الوطن».

وطالبت الجابري بوجود الشاعرات اللواتي يكتبن الشعر النبطي في الترجمات التي تُنجز، وفي المشاركات خارج الإمارات، وقالت: «هناك سؤال يُلح عليّ دائماً، لم لا توجد ترجمات لأعمال الشاعرات اللواتي يكتبن شعراً نبطياً؟».

واستعرضت الجابري مشاركاتها خارج الوطن، من خلال أول أمسية لها في جامعة القاهرة، تلاها مشارمتها في معظم دول الخليج العربي، كمهرجان الجنادرية السعودي».

وتحدثت شيخة المطيري عن تجربتها في هذا الإطار مؤكدة أنها بدأت من البحرين في ندوة بعنوان: «صعاليك يخبئون شيئاً ما». وقالت: «أردت من خلال تلك المشاركة أن أعرف من أنا على خارطة الشعر العربي، أردت أن أسمع صوتاً لا يُطريني؛ بل يُظهر لي مستواي الحقيقي كي أستفيد وأطور تجربتي الشعرية».

وشددت المطيري على أهمية تلك المشاركات خارج الوطن من حيث تقديم صورة واضحة عن الثقافة العربية للآخر، وقالت: «الآخر يريد أن يعرف عنك كل شيء، والأهم في تلك المشاركات خاصة في البلدان غير العربية، أنكِ كشاعرة تستطيعين تقديم صورة مختلفة عن المرأة الإماراتية والعربية، وأذكر في هذا المجال أن أحدهم سألني: هل بإمكان المرأة في الإمارات أن تسافر، فكان ردي عليه هو أنني موجودة معهم الآن في بلادهم».

وبينت المطيري أن الوجود مع قامات شعرية نسائية كبيرة ومجتهدة، يحقق لها الإضافة التي ترجوها من تلك المشاركات؛ ذلك أنها كما قالت تستفيد من خبراتهن، وتعتز بكونها صارت موجودة بين شاعرات كنّ بالنسبة لها مثلاً تقرأ لهن، وتتمنى أن تكون معهن.

حمدة المر، التي انتزعت المركز الخامس في برنامج فرسان القصيد في إحدى مشاركاتها الخارجية، قالت: «كانت البداية في البحرين، ثم سلطنة عمان، وآخر تجربة لي هي تجربة فرسان القصيد، حيث كانت تجربة مفيدة اكتسبت منها خبرة كبيرة، خصوصاً أن التحدي فيها كان كبيراً على المستوى الشعري».

زينب البلوشي أكدت أن مشاركاتها الشعرية خارج الإمارات مازالت قليلة، وقالت: «تجربتي في المحافل الدولية بدأت من سلطنة عمان، وكانت تجربة صعبة بالنظر لحداثة تجربتي ولقلة احتكاكي بالشعراء من خارج الدولة، وبشكل عام مشاركاتي الخارجية مازالت قليلة، بينها مشاركتي في مهرجان الجنادرية، وفي اليونيسكو في باريس».

بدورها قالت كلثم عبدالله: «كانت بداياتي في الأردن مع صالحة غابش، ثم جاءت المشاركات الخارجية متنوعة، حيث شاركت في مهرجان المتنبي في زيورخ بسويسرا، وفي باريس كذلك كانت لي مشاركة، إلى غير كذلك».

وأوضحت عبدالله أن تلك المشاركات تحفز الشاعرات على إحداث تغيير إبداعي حقيقي في مسيرتهن الشعرية، وتقديم صورة ناصعة للمرأة الشاعرة السفيرة للدولة.

وبعد ذلك ألقت الشاعرات شيخة المطيري، وحمدة المر، وزينب البلوشي، وكلثم عبدالله، مختارات من قصائدهن.

قرأت المطيري قصيدة بعنوان: «أغراب» تقول فيها:



أغرابُ، إنا هاهنا أغراب

ويد الزمان محابر وكتاب

أعصابنا جفت على أوراقه

وعلى القصيدة لا يجف عذاب

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وقرأت المر قصيدة موجهة لأمها قالت فيها:



ارحبي، يا جذوة الحساس في روح القصيدة

واستقري مع بنات الفكر في مجلس خيالي

اسرقي من لجة الأحزان لو لحظه سعيدة

واغرسي بيض النوايا في نحر سود الليالي



أما البلوشي فقد اختارت أن تتغنى بالمرأة الإماراتية:

ما نعترف بالمستحيل/‏

ونطوع الدرب الطويل

إحنا رهان المعجزة/‏

والوقفة اللي ما تميل.

وأنشدت كلثم عبدالله قصائد فصيحة وأخرى نبطية وقالت في واحدة بعنوان «ملامح الماء»:

يا أيها المسكون/‏بالشجن المُبّرح/‏في قلوب الأوفياء/‏كالبرق أرعد/‏ جاء يجتاح المدينة عنوة/‏ عبثاً أحاول/‏ أزرع الأحلام في/‏ طرق الشتات/‏ كالماء تفتك بالدموع

ملوحة.

وفي نهاية الأمسية تم تكريم المشاركات.