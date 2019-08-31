خالد بن سلمان يبحث في واشنطن تعزيز أمن المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أمس الجمعة، ووزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اجتماعاً في واشنطن تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وفرص تطويره، خصوصاً في الجوانب العسكرية، وتعزيز القدرات الدفاعية، وتعميق الشراكة الثنائية وفق رؤية المملكة 2030.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما فيها محاربة الإرهاب، ومكافحة التطرف، والتصدي للممارسات الإيرانية العدائية المزعزعة لأمن المنطقة، والجهد المشترك في إطار مبادرة حماية الملاحة الدولية، واستمرار جهود قوات التحالف في دعم الشرعية باليمن، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، والوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع، وحضره من الجانب الأمريكي كبار المسؤولين في وزارة الدفاع.

وكان الأمير خالد التقى، الخميس، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وتم استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على وقوف البلدين جنباً إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية، وفي محاربة الإرهاب، وأهمية حماية حرية الملاحة في المياه الدولية، ودور قوات التحالف في اليمن لاستعادة الأمن والاستقرار لها.