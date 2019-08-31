الاحتلال يصيب 57 فلسطينياً في مسيرات العودة بغزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 57 فلسطينياً بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم مصور صحفي، أمس، عقب قمع قوات الاحتلال «الإسرائيلي» مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المشاركين، ما أدى لإصابة العشرات، بينهم 32 بالرصاص الحي، وصحفي ومسعف.

ووصل الآلاف من الفلسطينيين إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الثانية والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان «الوفاء للشهداء». ووصل الشباب الفلسطينيون إلى خمسة نقاط على الحدود بدءاً من رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة مروراً بالبريج وسط القطاع ووصولاً لغزة وجباليا شمال القطاع تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة التي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة من الجماهير.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين تسللوا من جنوب قطاع غزة. وادّّعت مصادر عبرية أن الفلسطينيين كانوا مسلحين بسكاكين وقنابل يدوية بعد تسللهم من جنوب قطاع غزة.

وأصيب 3 شبان فلسطينيين بجروح متفاوتة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً لصالح مستوطني مستوطنة «قدوميم» المقامة عنوة على أراضي القرية. وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل انطلاق المسيرة ونصبوا كميناً في منزل قيد الإنشاء، إلا أن الشبان كشفوا هذا الكمين وحاصروا الجنود الموجودين فيه قبل أن تقتحم قوات كبيرة البلدة تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، مما أدى إلى إصابة 3 شبان عولجوا ميدانياً من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني. واقتحم مئات المستوطنين، عين بوبين في قرية دير بزيع غرب مدينة رام الله. وأفاد رئيس مجلس القرية نعيم جعوان، بأنه منذ ساعات صباح أمس، توافدت حافلات تقل مئات المستوطنين باتجاه عين بوبين، وتم إعلان المنطقة عسكرية مغلقة من قبل جيش الاحتلال.