تجمعات بشرية عاشت في الأمريكتين قبل 16 ألف عام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم اكتشافات أثرية في ولاية إيداهو الأمريكية، تشمل أدوات حجرية وأجزاء من عظام تعود لما يزيد عن 16 ألف عام مضت، ما قد يكون أقدم دليل على وجود تجمعات بشرية في الأمريكتين، كما تلقي الضوء على الطرق التي سلكها الإنسان لدى انتشاره في العالم.

وقال علماء، أمس، إنهم استخدموا طريقة التأريخ بالكربون المشع لتحديد عمر تلك الآثار التي تم العثور عليها في موقع كوبرز فيري في غرب ولاية إيداهو، قرب مدينة كوتونوود.

وكان البشر موجودين في وقت غطت فيه صفائح جليدية ضخمة مساحات شاسعة من أمريكا الشمالية، وعاشت فيه ثدييات ضخمة مثل الماموث، والسنوريات سيفية الأسنان، والدببة الضخمة صغيرة الوجه، وثور البيسون، والجمال في العصر الجليدي.

وقالت لورين ديفيس، الأستاذة المتخصصة بالأنثروبولوجيا في جامعة أوريجون التي قادت الدراسة التي نشرت في دورية ساينس «يتضمن موقع كوبرز فيري أقدم دليل أثري بتأريخ الكربون المشع في الأمريكتين».

وأضافت أنه بناء على هذا الدليل فقد عاش الناس للمرة الأولى في هذا الموقع جنوبي الصفائح الجليدية التي كانت موجودة آنذاك بالقارة في الفترة بين نحو 16600 و15300 عام مضت، ثم عادوا للعيش هناك مرات عدة حتى قبل 13300 سنة.