شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: قطر تمول «الإخوان» لنشر التطرف في هولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت صحيفة بريطانية تحقيقاً استقصائياً عن نقاط ضعف سياسة هولندا في مكافحة التطرف، أشار إلى فكر متشدد يتم تدريسه في مساجد تمولها قطر.

وأظهر التحقيق الذي نشرته «ذا إنڤيستيجيتيڤ چورنال - تي آي چيه»أن التمويل جاء في وقت قصير، حتى استطاعت الجماعة شراء أربعة عقارات في أمستردام وروتردام وذاهيج قيمتها تناهز الخمسة ملايين يورو، مؤكداً أن الحكومة والبيروقراطية الهولندية لم يكن لديهم أي ردود أفعال لدخول «الإخوان» والجماعات المتشددة الممولة والمناهضة للاندماج إلى هولندا.

تركيز على المدن الكبرى

وفي الأعوام التي تلت 2008، بات واضحاً أن سياسة «الإخوان» في هولندا تركز بوضوح على المدن الكبرى، إذ وصفهم تقرير برلماني للمخابرات الهولندية في 2010 بأنهم يعملون بسرية ضد دمج المسلمين في المجتمع ، مبيناً أن أنشطتهم ستؤدي على المدى الطويل إلى أضرار للنظام القانوني والديمقراطي.

وكشف التحقيق عن كيفية استقطاب أحد المتطرفين المدانين قضائياً، العناصر للجماعات المتطرفة، وكيف أصبح مُعلِّماً مؤثراً في أوساط الشباب في أمستردام.

وناقش دور «بلال لامراني»، وهو عضو سابق بالجماعة الهولندية الإرهابية المعروفة باسم شبكة «هوفستاد»، الذي عمل مؤخراً مدرباً لمعالجة التطرف في أمستردام، حيث حصل على فرصة للتواصل مع الشباب من قليلي الخبرة والتغرير بهم. وطبقاً للتحقيق، فإن الثقة وصلت من جانب سلطات أمستردام في لامراني إلى حد أنهم عينوه مدرباً في دورات كرة القدم، ما سمح له بالوصول إلى عقول أكثر شباباً وأكثر عرضة للتطبع بأفكاره.

إعداد لهجوم

وتسرد الصحيفة قصة لامراني، الذي دخل السجن لثلاث سنوات في فبراير2006 لإدانات تتعلق بالإرهاب، ومحاولته تجنيد مسجون آخر كان معه خلال سجنه جراء تهديده للسياسي الهولندي جيرت ڤيلدرز، وأيضاً في هذا الوقت وجدت الشرطة مئات النسخ من الكتب المتطرفة ومعلومات عن كيفية صناعة القنابل والمتفجرات بحوزته.

صلات وثيقة

ويوثق التقرير أنه قد ثبت أيضاً أن لامراني كان على صلة وثيقة مع محمد بوييري، الإرهابي الذي نفذ عملية اغتيال مخرج السينما الهولندي ثيو فان جوخ؛ وأنه بعد إطلاق سراحه في 2008، تم إدخال لامراني في برنامج معالجة التطرف،كما تم تعيينه من قبل السلطات للعمل كجزء من شبكتهم الخاصة بالمتابعة، التي تدعم الشباب المعرض للفكر المتطرف، ولكن طبقاً لتحقيق «تي آي چيه»، الذي أجراه رونالد ساندي، وهو محلل سابق في شؤون مكافحة الإرهاب للمخابرات الهولندية؛ فإن لامراني لم يترك آراءه المتطرفة، بل وعبر عن شكوكه في 2014 عمّا إذا كانت معالجة التطرف ممكنة.

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وفي حديثه لصحيفة «ولكسكرانت» الهولندية، قال لامراني إنه لا يؤمن ببرامج معالجة التطرف.

ويكشف التحقيق، علاقات مثيرة للقلق بين لامراني وإرهابيين آخرين هربوا من هولندا، فشقيقته «سارة» تركت هولندا لتلتحق ب«داعش» حيث لاقت حتفها هي وابنتها في 2018.

كما أن لامراني ظل أيضاً على علاقة بسمير عزوز، عضو شبكة «هوفستاد» ولا يزال يصنف كتهديد من قبل المخابرات الهولندية.

علاقة متجذرة بالإرهاب

وتحدث التقرير أيضاً عن والد أحد الشباب الهولنديين، الذين ارتحلوا إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»، الذي كشف عن اتصال لامراني الوثيق بابنه.

وتأتي اكتشافات ساندي الصادمة كدلالة على إخفاقات أوسع في أمستردام في مجال مراقبة النشاط المتطرف.

التحاق بصفوف «داعش»

أحد هذه القضايا تتعلق بهروب أشرف بو عمران، «16 عاماً» إلى تركيا في طريقه للالتحاق ب«داعش» على الرغم من إبلاغ والده، البوليس الهولندي عن أن ابنه يتم إعداده للتطرف مع تفاصيل لقاءاته مع المتطرفين وعنوان أماكن لقاءاتهم ولكن لم يتدخل أحد وسافر ابنه عام 2013 ولم يعد بعدها!

قضية ثانية أثارها التقرير تتعلق بعمر هميمة، الذي تم القبض عليه وبحوزته معدات تستخدم في تصنيع المفرقعات وتمت إدانته 2013 بالإرهاب، وعلى الرغم من أنه كان مصنفاً كتهديد من قبل السلطات فإنه تمكن من قضاء فترة الاستئناف بحرية مكنته من السفر إلى سوريا والعراق ليصبح مقاتلاً في «داعش».

يؤمن ساندي بأن هذه الفرص الضائعة تظهر كيف أن السلطات في أمستردام تغط في سبات عميق من ناحية رصد انتشار الفكر الإرهابي في البلاد.