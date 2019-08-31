وصول أول طائرة مساعدات كويتية إلى السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت إلى مطار الخرطوم أمس الجمعة، أول طائرة إغاثة من الجسر الجوي الكويتي لنقل مساعدات إنسانية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي لمتضرري السيول والأمطار التي ضربت السودان أخيراً.

وقال سفير الكويت لدى السودان بسام القبندي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن الطائرة تحمل على متنها 40 طناً من المواد الإغاثية العاجلة لمتضرري السيول والأمطار، مبيناً أن طائرة ثانية ستصل أيضاً إلى الخرطوم بعد غد الاثنين.

وأضاف أن الجهود الكويتية لمساعدة شعب السودان تأتي بتوجيهات سامية من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

واعتبر أن الجهود الكويتية ودعمها الإنساني يعكسان «متانة العلاقات العريقة» التي تربط البلدين ويؤكدان حرص الكويت على أداء الواجب الإنساني.

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من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية، هلال الساير، في تصريح، «إن المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوداني الشقيق، تأتي استكمالاً للدور الذي تقوم به الكويت للتخفيف من آثار هذه الكارثة، التي حلت بعشرات الآلاف من أبناء الشعب السوداني».

وأشار الساير، إلى أن الكارثة تسببت بأضرار للسكان والممتلكات، جسيمة تمثلت في تهدم منازل وتشريد العديد من سكان تلك المناطق؛ وأدت إلى وقوع خسائر فادحة في المرافق والخدمات العامة.

على صعيد متصل، أعرب الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، عثمان جعفر عن تقديره لما تقدمه الكويت من عون ومساعدات عبر العديد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

(كونا)