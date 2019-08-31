حريق في تلفزيون لبنان يقطع البث المباشر‎

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

أدى اندلاع حريق، مساء الجمعة، في استديو الأخبار بتلفزيون "لبنان" الحكومي، بالعاصمة بيروت، إلى قطع البث المباشر، وبث برامج مسجلة، وفق إعلام محلي.

وقال موقع "وكالة الأنباء المركزية" الإخباري، إن الحريق اندلع بسبب "احتكاك كهربائي"، فيما عملت عناصر الدفاع المدني (الحماية المدنية) على السيطرة عليه وتطويقه لمنع امتداده إلى كامل المبنى.

من جانبها، ذكرت قناة "أل بي سي" المحلية، أن النشرة المسائية للأخبار، التي تبث في تمام منتصف الليل بالتوقيت المحلي (21.00 ت. غ)، ستغيب عن تلفزيون لبنان، وذلك بسبب فصل الكهرباء عن استديو الأخبار.

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