المغرب.. السفارة التركية تحيي الذكرى الـ97 لـ"عيد النصر"

الرباط/ خالد مجدوب / الخليج 365

نظمت السفارة التركية لدى المغرب، الجمعة، حفلًا بمناسبة الذكرى الـ97 لـ"عيد النصر"، الذي يؤرخ الانتصار على القوات الغازية في 30 أغسطس/ آب 1922.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن السفير التركي لدى المغرب أحمد أيدن دوغان، ترأس الحفل الذي أقيم بمقر إقامته في العاصمة الرباط.

وشارك في الحفل مسؤولون مغاربة، وسفراء دول عربية وأجنبية، وممثلو عدد من البعثات الدبلوماسية بالرباط.



وأعرب السفير التركي خلال الحفل عن شكره للمسؤولين والدبلوماسيين المشاركين.

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وقال إن دفاع تركيا عن استقلالها وحريتها شكّل مصدر إلهام لعديد من الشعوب.

وأضاف أن هذا النصر كان المرحلة الأولى التي فتحت الطريق أمام تأسيس الجمهورية التركية الحديثة.

ويعد "عيد النصر والقوات المسلحة"، الموافق 30 أغسطس من كل عام، عيدا وطنيا في تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، وتحييان فيه ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية.

وتقام بهذه المناسبة أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.