لبنان.. سفارة تركيا ببيروت تحتفل بـ"عيد النصر"

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

احتفلت السفارة التركية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بـ"عيد النصر" ويوم القوات المسلحة، الذي يصادف في الـ30 من أغسطس/ آب من كل عام.

فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالته بالمناسبة، أن تركيا مصممة على دحر المكائد التي تحاك ضدها.

ووفق مراسل الخليج 365، أقامت السفارة التركية الاحتفال، بحضور وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، وموظفي السفارة، في النادي العسكري، غربي بيروت.

وتلا السفير التركي في لبنان، هاكان تشاكل، رسالة من أردوغان، جاء فيها: "أهنئ من صميم قلبي مواطنينا في جمهورية شمال قبرص التركية وولاياتنا الـ81 وكافة أنحاء العالم."

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وتابع: "عبر النصر الملحمي الذي تحقق في 30 أغسطس/ آب، مزقت أمتنا قميص العبودية الذي حيك لها وأعلنت للعالم أجمع أنها لن تتنازل عن استقلالها بأي ثمن كان".

وتحيي تركيا الذكرى الـ97 للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس 1922.

ويعد "عيد النصر والقوات المسلحة"، الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، عيدا وطنيا في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية.

وتقام بهذه المناسبة أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.

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