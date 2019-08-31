السعودية تعلن حركة تعيينات محدودة طالت وزراء ورؤساء هيئات

الرياض/ الخليج 365
أعلنت السعودية، مساء الجمعة، حركة تعيينات محدودة طالت وزراء ورؤساء هيئات بارزة في البلاد.
جاء ذلك وفق أوامر ملكية، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية.
واستحدثت الرياض وزارة باسم "الصناعة والثروة المعدنية" وجرى تعيين بندر الخريف وزيرًا لها، وإنشاء هيئة باسم "البيانات والذكاء الاصطناعي"، دون تسمية رئيسا لها.
وعُين فهد العيسى رئيسًا للديوان الملكي السعودي، وبندر العيبان مستشارًا للديوان، كما أعفى عقلاء بن علي نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.
كما جرى إعفاء خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وعُين مازن الكهموس خلفًا له، وإعفاء خليل الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه، دون تسمية خلفا له.
وعين وزير الإعلام الأسبق عواد بن صالح رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وعبدالله الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
وحسب الأوامر الملكية ذاتها، تم إعفاء تماضر الرماح نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها، وتعيين ماجد الغانمي خلفا لها.
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